حلمي بكر عن شيرين مطربة عظيمة لكن مشكلتها في لسانها

دان الموسيقار المصري حلمي بكر تصريحات المطربة شيرين عبد الوهاب ضد مصر خلال حفلها الأخير بالبحرين.

وقال بكر في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، يوم السبت، إن "شيرين مطربة عظيمة، وجميلة، ولكن مشكلتها لسانها وحذرتها كثيرا، ووقفت بجوارها، ونصحتها بالغناء فقط، وأن تغلق فمها،(عن الثرثرة) ولكن يبدو أنها لا تتعلم".

ووصف بكر الموقف الذي اتخذته نقابة الموسيقيين بأنه "جيد جدا"، لافتا إلى أن التحقيق معها مقبول.