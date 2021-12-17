وَفاة الملحن العراقي عامر توفيق أحد نجوم «ذا فويس» بعد صِراع مع المرض

توفي المُلَحِّن العراقي عامر توفيق بعد صراع مع المرض خلال وجوده في أحد مستشفيات العراق عن عمر ناهز الـ73 عاماً. وقد نعت نقابة الفنانين بالعراق الفنان الراحل عبر حسابها على «فيسبوك»، حيث نَشَرت صورته وأرفقتها بتعليق قالت به: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان عامر توفيق الذي وافته المنية هذا اليوم في مستشفى اليرموك عن عمر يناهز الـ73 عاماً بعد صراع مع المرض... سائلين المولى أن يَتَغَمّده بواسع رحمته وأن يُلهِمَ ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».