ويجز يتعرض لحادث سير بدراجته النارية

كشف مغني الراب الشهير ويجز، عن تعرضه لحادث أثناء قيادته للدراجة النارية، مما أدى إلى نقله للمستشفى على الفور أخبر ويجز متابعيه بالحادث عبر نشر صورة من داخل المستشفى له، عبر خاصية «الاستوري» في حسابه الرسمي على «إنستجرام» هذا وبعث مغني الراب المصري الشاب برسالة طمأنينه لجماهير فيما يخص حالته الصحية، معلقًا على الصورة: «لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية، آسف أحبتي لقد تعرضت لحادث» ويجز بدى في اللقطة التي نشرها وهو يبتسم، وإلى جواره الخوذة التي كان يرتديها أثناء قيادة دراجته النارية، حيث يبدو من الصورة أنه قد أصيب في ذراعه.