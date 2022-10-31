وفاة الممثل الكوري الجنوبي لي جي هان خلال حادث تدافع الهالوين في سيئول

توفي الممثل الكوري الجنوبي، لي جي هان، خلال حادث التدافع الذي وقع العاصمة الكورية الجنوبية سيئول وأسفر عن مقتل 154 شخصا، ليلة الاحتفال بعيد الهالوين يوم السبت الماضي وقالت شركة 935 للتربية، الراعية لجدولة الممثل الشاب البالغ من العمر 24 عاما من العمر، اليوم الاثنين، إنه توفي أثناء كارثة إيتوان، حيث كان متواجدا في المكان خلال الاحتفالات وأضافت في بيان: "أصبح نجم عائلتنا الغالي، الممثل لي جي هان، نجما في السماء، لقد تركنا".