وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي عن عمر يناهز 36 عاماً إثر حادث مروري

فارق الفنان الكويتي، غانم الحمادي، الحياة، عن عمر يناهز 36 عاماً وسط حالة من الحزن، وشيع جثمانه في العاصمة الكويتية بحسب عدد من النشطاء وبمجرد الإعلان عن نبأ وفاة غانم الحمادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسأل الكثيرين في البداية حول سبب وفاتة وكشفت عدد من الصحف الكويتية عن سبب وفاة غانم الحمادي، والتي جاءت إثر حادث مروري على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بالقرب من منطقة أم الهيمان، خلال توجهه إلى منزله في مدينة صباح الأحمد وذكرت عدد من المصادر الكويتية وفقاً لـ أرام نيوز، أن إطار سيارة غانم الحمادي انفجر خلال قيادته على الطريق السريع مما ادي إلى انقلابها ووفاته على الفور.