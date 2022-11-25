الصين تحكم بسجن المغني الكندي «كريس وو» 13 عاما

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن محكمة في بكين قضت بسجن نجم البوب الكندي كريس وو 13 عاما، بعد إدانته بارتكاب جرائم تشمل الاغتصاب. وقالت المحكمة المحلية في منطقة تشاويانغ في بكين إن التحقيقات أظهرت أنه من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، اغتصب وو ييفان ثلاث نساء.