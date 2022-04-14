ميشال بوكيه يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ96 عاماً

فارق نجم المسرح الفرنسي الشهير ميشال بوكيه الحياة عن عمر ناهز الـ96 عاماً ومثل ميشال بوكيه خلال مسيرته الفنية ما لا يقلّ عن 800 مرة في مسرحية "الملك يموت" لأوجين يونسكو، كما أدى أدواراً في أفلام سينمائية لأبرز المخرجين الفرنسيين، ككلود شابرول وفرنسوا تروفو وقد أكد خبر وفاة النجم ميشال بوكيه الذي أعلن عام 2019 اعتزاله المسرح بعد 75 عاماً من الإبداع على خشبة المسرح، المكتب الإعلامي للممثل حيث ذكر في بيان أن النجم توفي يوم الأربعاء في 13 أبريل/نيسان قرابة الظهر في أحد مستشفيات باريس.

كما كتب الخبر على الصفحة الرسمية لقصر الإليزيه الفرنسي كتكريم للراحل، دون ذكر سبب الوفاة، وغرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معزياً بالنجم الراحل يشار إلى أن الممثل الفرنسي الشهير ​ميشال بوكيه​ الملقب بعملاق المسرح الفرنسي ولد في 6 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1925، وتعلم في المعهد الوطني العالي للفنون الدرامية، وبدأ حياته المهنية عام 1947 وحصل خلال مسيرته المهنية على جائزة وسام قائد جوقة الشرف، كما شارك في أكثر من 100 فيلم.