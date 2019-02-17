مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان
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مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان

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العرب اليوم - مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان

الفنان مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى
بيروت - العرب اليوم

كشفت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، عن احتفالهما سوياً بمناسبة عيد الحب، فى لبنان. وشاركت فاتن موسى، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستغرام" صوراً من احتفالها وزوجها الفنان مصطفى فهمى بالفلانتاين، بصحبة عدد من الأصدقاء. يذكر أن الفنان مصطفى فهمى تزوج من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان.

مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان

كان الفنان مصطفى فهمى، قد أكد أن شخصيته الليبرالية لا تمنعه من وضع قواعد وضوابط داخل منزله، لمراعاة الذوق العام، موضحاً أنه لديه حدود لكل شىء فى حياته، وتابع: "أنا فى بيتى سى سيد.. أنا ليبرالى بس عندى حدود لكل شىء.. وسى سيد بالبيت.. وفيه سقف ولو عديتى السقف باظت الليلة".

مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان

وأضاف "فهمى"، خلال حواره مع الإعلامية سمر يسرى ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن زوجته اللبنانية تعلم ذلك تماماً وتتماشى مع طباعه، مشيراً إلى أنه طالبها أكثر من مرة بتغيير ملابسها نظراً لعدم ملائمتها المكان الذى يذهبان إليه.

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مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان



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مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان مصطفى فهمي يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين في لبنان



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