وفاة الفنان كمال سليمان في هولندا ودفنه هناك

توفي الفنان كمال سليمان في هولندا ، حيث كان متزوجًا من امرأة هولندية الجنسية ، وكانت حياته دائمًا بين مصر وهولندا. وصرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الفقيد دفن في هولندا والنقابة تتواصل مع أسرته هناك.