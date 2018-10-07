الفنانة كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلادها الـ24 الأحد

يصادف اليوم، 7 أكتوبر عيد ميلاد كارمن سليمان الـ24 التي كانت انطلاقتها من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "اراب ايدول" حتى أصبحت من أهم الأصوات المصرية على الساحة الغنائية.

ومنذ فوز كارمن بلقب الموسم الأول من أراب آيدول وأثارت جدلا كبيرا رغم موهبتها التي أثنى عليها نجوم الغناء في الوطن العربي، ألا أن منافساتها في نهائيات أراب أيدول المطربة المغربية دنيا بطمة شككت في نتائج التصويت، حيث صرحت أنها كانت تعلم بفوزها بلقب ولكن "ام . بي سي" منحت كارمن اللقب.

والتزمت كارمن الصمت أمام تلك الشائعات واحترفت عالم الغناء وقدمت العديد من الأغاني الناجحة.