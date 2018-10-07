الفنانة كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلادها الـ24 الأحد

يصادف اليوم، 7 أكتوبر عيد ميلاد كارمن سليمان الـ24 التي كانت انطلاقتها من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "اراب ايدول" حتى أصبحت من أهم الأصوات المصرية على الساحة الغنائية.
ومنذ فوز كارمن بلقب الموسم الأول من أراب آيدول وأثارت جدلا كبيرا رغم موهبتها التي أثنى عليها نجوم الغناء في الوطن العربي، ألا أن منافساتها في نهائيات أراب أيدول المطربة المغربية دنيا بطمة شككت في نتائج التصويت، حيث صرحت أنها كانت تعلم بفوزها بلقب ولكن "ام . بي سي" منحت كارمن اللقب.
والتزمت كارمن الصمت أمام تلك الشائعات واحترفت عالم الغناء وقدمت العديد من الأغاني الناجحة.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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