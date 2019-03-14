اتهامات بالتطبيع تلاحق ممثلة بحرينية خلال زيارتها للمسجد الأقصى

أثارت الممثلة البحرينية هيفاء حسين، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد مشاركة صورة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها بالحجاب أمام مسجد قبة الصخرة، بالقدس الشريف، وأشارت في التعليق أسفل الصورة أنه المسجد الأقصى قبلة المسلمين واليهود معًا.



وكتبت هيفاء حسين في تعليقها على الصورة، ما يلي: «لحظات استثنائية رغم الصعوبات وخطورة الوضع لكن كانت أروع زيارة وتستحق التضحية بأعمارنها وهي زيارة المسجد الأقصى أولى القبلتين وهي قبلة المسلمين واليهود.. الحمدلله الذي رزقنا زيارة البيت المقدس».



تعرضت هيفاء حسين لحملة كبيرة من الانتقادات على السوشيال ميديا، فوصفها البعض بأنها تقوم بالتطبيع علانية، فقالت إحدى الناشطات: «هذا تطبيييع بالواضح الفاضح»، والبعض الآخر شن هجومًا كبيرًا عليها وصل إلى حد الشتائم واصفًا إياها بالجهل.