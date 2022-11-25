وفاة الفنان اللبنانى جوزيف عبود ونجوم الفن ينعونه

توفى، صباح اليوم، الفنان اللبنانى جوزيف عبود، ما أصاب الوسط الفنى اللبنانى بحالة من الحزن الكبير، وبدأ عدد من الفنانين فى نعيه والدعاء له.

منهم نقيب الممثلين فى لبنان نعمة بدوي، حيث نشر صورة الراحل عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "وداعاً جوزف عبود (أبو الزوز)، الزميل الطيب والمحب إلى جنة الخلد. نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون تنعى إليكم الزميل المرحوم جوزف عبود وتتقدم بأحرّ التعازي لعائلته ولأصدقائه ومحبيه. الله يرحمه وتكون نفسه بالسما".

بينما كتب الفنان باسم مغنية "وداعا يا طيب.. وداعاً جوزف عبود"، وكتب تيم حسن عبر "فيس بوك": "تعازى لعائلة ومحبى الفنان القدير جوزيف عبود.. الله يرحمك ويصبر اهلك".