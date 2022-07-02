وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون عن عمر ناهز 83 عاماً

غيّب الموت الفنان اللبناني بيار شمعون عن عمر ناهز 83 عاماً في مستشفى "ضهر الباشق"، حيث تم نقله بعد إصابته بأزمة صحية ودرس الراحل الفنون والمسرح في الجامعة اللبنانية، وكان أول عمل شارك به مسرحية "جزيرة العصافير" للمخرج شكيب خوري، وتلاها العديد من الأعمال، منها مسرحية "عمتي نجيبة"، مسرحية "هريبة يا أوادم" وعريسين مدري من وين" ومسلسل "عيوق ورفقاتو". وهو شقيق الكاتب طوني شمعون واشتهر الراحل عربياً من خلال أدواره الكوميدية وخاصة في برنامج "بسمات وطن". وقدّم على الشاشة الكبيرة أفلام عدة، على غرار:"كذبة بيضا" و"ملا علقة" و"كاش فلو" و"المحترف والأشباح".