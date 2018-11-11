توقيف المطربة منى مجدي بسبب ملابسها الفاضحة في أخر حفلاتها

قامت الأجهزة الأمنية في السودان، بإلقاء القبض على المطربة منى مجدي، بسبب ارتدائها بنطلون أثناء إحياء حفل غنائي، وذلك بعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ملابسها مخالفة القانون الخاص بالملابس الفاضحة.

وكانت شرطة النظام العام في العاصمة السودانية الخرطوم، قد حررت محضرًا ضد الفنانة الشابة منى مجدي، باعتبار ملابسها مخالفة القانون الخاص بالملابس الفاضحة، والصور التي انتشرت الأسبوع الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ورد في العديد من المواقع والصحف السودانية ومنها "باج نيوز".

وفقاً للمادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، باعتبار ملابس الفنانة منى مجدي، مخالفة للقانون الخاص بالملابس الفاضحة والصور التي انتشرت الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تثبت أنها ملابس فاضحة.

وشغلت المطربة الشابة منى مجدي، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار صور لها وهي ترتدي بنطلون مثير، خلال حفل أقامته مؤخرًا في مول "سيتي بلازا" في الخرطوم.

وقالت العديد من المواقع والصحف السودانية، إن الشرطة أوقفت منى مجدي، الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تفرج عنها بالضمان العادي، قبل تقديمها لمحكمة النظام العام شرق الخرطوم، وذلك الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول.

يُذكر أن توقيف الطالبة في كلية الموسيقى والدراما، الفنانة الشابة منى مجدي، أسفر عن تعاطف نشطاء معها، كما أبدى حزب "المؤتمر" تعاطفه معها، مدينًا قرار التوقيف، ومعتبرًا ذلك تعديًا على الحريات.