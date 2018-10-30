محمد رشاد ينشر صورة جديدة له من أحدث جلسة تصوير

بعد أيام على الضجة التي أثيرت بسبب إلغاء زفافهما بشكل مفاجئ، يحاول المطرب محمد رشاد وخطيبته مي حلمي اعادة الامور الى نصابها وتصحيح علاقتهما بعيداً عن الصخب الاعلامي، وبخصوصية تامة، حيث عادا الى حياتهما الفنية والعملية.

فبعد إعلان مي عن برنامجها الجديد، شارك رشاد متابعيه على تطبيق "انستغرام" بصورة جديدة له من جلسة تصوير خضع لها مؤخراً، وأثار جدلاً واسعاً بين متابعيه بسبب التعليق الذي ارفقه على الصورة، حيث كتب باللغة الانكليزية: "في بعض الأحيان الحياة تشبه جلسة التصوير، حيث تقوم بفرز وتغيير خياراتك".

ورغم أن نجم "اراب ايدول" منع التعليق على صورته كي يحمي نفسه من بعض التعليقات المؤذية، إلا أن الجمهور اعتبر ان كلماته موجهة بشكل مباشر الى خطيبته مي حلمي، التي طلبت بدورها من الجميع تركها مع رشاد لفترة دون مضايقات لإعادة أمور علاقتهما الى نصابها، لافتة الى أن الحب لا يتكرر ولا يمكن خسارته بهذه السهولة.