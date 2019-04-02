نجوي كرم تكشف حقيقة ارتباطها

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حقيقة ارتباطها القريب الذي تحدثت عنه في وقت سابق.

وجاء ذلك خلال لقاء أجري معها ضمن تقرير لبرنامج "تراندينغ" الذي يعرض على شاشة MBC4.

فقد ردّت على سؤال عن سبب اهتمام المتابعين بأخبار حياتها العاطفية، مشيرة إلى أن هذا غير صحيح.

ولفتت إلى أنها تحدّثت عن اعتراف أحدهم بحبّه لها وعن قرب ارتباطها على سبيل المزاح. وأضافت: "مش كل شي بتقبضوه جد".

ويأتي ذلك على هامش حلول الفنانة في وقت سابق ضيفة على برنامج "كاريول كاريوكي" الذي يقدّمه الإعلامي هشام الهويش على شاشة قناة دبي.

وقد فاجأت نجوى حينها متابعي البرنامج بما كشفته عن حياتها العاطفية. وقالت خلال الحلقة إنّ رجلاً لم تكشف هويته اتصل بها معرباً عن حبّه لها.

وذكرت أنها أصيبت بالصدمة وأنها كانت تعرف ذلك الرجل منذ مدة طويلة من دون أن تعلم أنه مغرم بها.

كما دعت هشام لحضور حفل زفافها في حال قررت الزواج، ما أحدث ضجة كبيرة جداً.