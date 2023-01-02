وفاة الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي عن عمر 86 عاما

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي الشهير بلقب عبد الرؤوف عن عمر ناهز الـ86 عاما في منزله بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد صراع مع المرض، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويعد الفنان عبد الرحيم التونسي من أشهر الفنانين الكوميديين المغاربة، بدأ أولى خطواته على خشبة المسرح بداية ستينيات القرن العشرين، وظلت شخصية «عبد الرؤوف» ترافق مشواره لعقود طويلة، قبل أن يتسبب المرض في ابتعاده عن الساحة الفنية منذ سنوات.