وفاة الممثلة الأميركية ساشين ليتل فيذر بعد 50 سنة من اتهامها للأوسكار بالعنصرية

رحلت الممثلة الشهيرة ساشين ليتل فيذر عن عالمنا مؤخراً، وفقاً لعدة مواقع أجنبية أعلنت الخبر مؤخراً، وذلك بعد مرور نصف قرن على خطبتها الشهيرة بحفل الأوسكار.