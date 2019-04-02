أنغام في ورطة سياسية كبيرة

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين هجوماً حاداً على النجمة أنغام بسبب ظهورها ببرنامج يعرض على إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لقطر، رغم وجود الكثير من الخلافات السياسية بين قطر ومصر.

الهجوم لم يتوقف عند حد السوشيال ميديا، بل شن الإعلامي محمد الباز من خلال برنامجه هجوماً حاداً على أنغام وقال: "عقب التنويه عن إذاعة البرنامج على شاشة العربي التابعة لدولة قطر، لم تتبرأ أنغام من الواقعة ولم تُظهر إنزعاجها من إذاعة برنامجها على قناة معادية لمصر، لا تتوقف عن مهاجمتها".

وتابع: "دي مش سياسة ده دور وطني، ولو انتي مجرد حنجرة وصوت بطلي.. الفنانين الحاليين لازم يكون عندهم حس وطني، مثل عبدالحليم لما غنى عدى النهار ... في إنتظار إعتذارك ".

من ناحية أخرى، شعر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أن زوجته في ورطة وخرج للدفاع عنها في تصريحات صحفية وقال: "أنغام سجلت الحلقة في أبو ظبي وكانت تعتقد إذاعتها بإحدى القنوات اللبنانية وتفاجأت بأنها قناة قطرية تهاجم مصر".