مقربون من عادل إمام يُوضّحون لجمهوره حالته الصحية
آخر تحديث GMT16:31:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

مقربون من عادل إمام يُوضّحون لجمهوره حالته الصحية

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقربون من عادل إمام يُوضّحون لجمهوره حالته الصحية

الفنان عادل إمام
القاهرة - العرب اليوم


نفى مقربون من الممثل المصري، عادل إمام، الجمعة، ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية بشأن تدهور حالته الصحية.

وكتب المصور اللبناني المقيم في القاهرة، سمير فقيه، على صفحته بموقع "فيسبوك": يا جماعه الزعيم بخير البعض مصر على البواخه وإطلاق الشائعات السخيفة التي تشبهه ".

وتابع "الأستاذ و الفنان النجم الكبير عادل أمام بخير و بصحة و عافيه و على خير ما يرام ولا صحة على الأطلاق لما يتردد عن عارض صحي طاله أرجو اعتبار هذا البوست بمثابة أخبارا مني لجمهوره و محبيه".

ونشر فقيه صورة مرفقة بالنص للممثل عادل إمام، الذي يعرف على نطاق واسع باسم "الزعيم".

وقال شقيق الفنان المصري والمنتج الفني، عصام إمام، إن شقيقه بخير وبصحة جيدة، وسخر في تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية مما تردد عن تدهور حالته.

وكانت تقارير صحفية قبل يومين أشارت إلى تدهور حالة عادل إمام (79 عاما) ودخوله إلى المستشفى سرا، حيث بقي هناك فترة من الوقت قبل أن يغادره عائدا إلى بيته، وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل إلى تداول الخبر.

ومنذ سنوات تلاحق شائعات الوفاة وتدهور الصحة "الزعيم"، ويعتمد مروجوه على تقدم الممثل في السن.

ومما غذى الشائعات أخيرا هو احتجاب عادل إمام عن الظهور في مسلسلات رمضان هذا العام، بعد أن واظب على الظهور فيها خلال الأعوام السبع الماضية.

وتوقف تصوير مسلسل إمام الجديد "فلانتينو"، الذي كان من المقرر أن يبث في رمضان، فجأة.

وقال مؤلف المسلسل، أيمن بهجت قمر في تصريحات صحفية أواخر مارس الماضي "إن تصوير المسلسل توقف منذ 10 أيام، ولا نعلم السبب".

وكان عادل إمام، قد واظب على الظهور في المسلسلات الرمضانية في السنوات السبع الأخيرة، وهي على التوالي: فرقة ناجي عطا الله والعراف وصاحب السعادة وأستاذ ورئيس قسم ومأمون وشركاه وعفريات عدلي علام وعوالم خفية.

قد يهمك ايضًا:

الانتهاء من تصوير 40% من أحداث مسلسل "فلانتينو"

عادل إمام يقضي أجمل أوقاته مع الأحفاد في "صاحب السعادة"

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقربون من عادل إمام يُوضّحون لجمهوره حالته الصحية مقربون من عادل إمام يُوضّحون لجمهوره حالته الصحية



أخبار ذات صلة

GMT 19:10 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بانسداد في القناة الدمعية
العرب اليوم - حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بانسداد في القناة الدمعية

GMT 18:56 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

بعد أيام من وفاة والدته هشام عباس يغني في عيد الربيع
العرب اليوم - بعد أيام من وفاة والدته هشام عباس يغني في عيد الربيع

GMT 18:21 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

غادة عبد الرازق بجلباب بلدي في "حدوتة مُرة" ونجوم الفن يهنئونها
العرب اليوم - غادة عبد الرازق بجلباب بلدي في "حدوتة مُرة" ونجوم الفن يهنئونها

GMT 18:14 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

برومو «مملكة الغجر» يحقق 2 مليون مشاهدة على فيسبوك
العرب اليوم - برومو «مملكة الغجر» يحقق 2 مليون مشاهدة على فيسبوك

GMT 18:10 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

يوسف الشريف يعلن موعد تصوير مسلسله الجديد
العرب اليوم - يوسف الشريف يعلن موعد تصوير مسلسله الجديد

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقربون من عادل إمام يُوضّحون لجمهوره حالته الصحية مقربون من عادل إمام يُوضّحون لجمهوره حالته الصحية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أثناء حضورها حفل "أيه أس أو أس" في لوس أنغلوس

صوفيا ريشي تُبرز رشاقتها في جمبسوت باللون الأبيض

لوس أنغلوس ـ رولا عيسى

ظهرت النجمة صوفيا ريشي، 20 عاما، في حفل "أيه أس أو أس" في لوس أنجليس في شاتو مارمونت، ليلة الخميس، مع حبيبها سكوت ديسيك، 35 عاما، وكشفت عن جسدها الممشوق في جمبسوت باللون الأبيض، يناسب الأجواء الربيعة والصيفية، كما أنها ارتدت حذاء بالكعب العالي بأربطة باللون النيود، وأكملت إطلالتها بسلسلة فضية. وتركت ابنة ليونيل ريتشي شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بتمويجات ضيقة، أما سكوت فارتدى ملابس كاجوال، حيث جينز باللون الأزرق، وسويتر باللون البيج، وجاكيت باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الكحلي، وكان من بين الحضور النجمة ريبكا بلاك، 21 عاما، والتي كشفت عن ساقيها في فستان قصير باللون الأسود، وكذلك كاثرينا ماكنامارا، والتي ارتدت بنطالا مطرزا لامعا باللون الأسود، وبلوزة قصيرة كشفت عن بطنها وصدرها. وحضرت النجمة صوفي سيمنز، 26 عاما، و...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:05 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

كلوديا كاردينالي تعتزم طرح ملابسها في مزاد عبر الإنترنت
العرب اليوم - كلوديا كاردينالي تعتزم طرح ملابسها في مزاد عبر الإنترنت

GMT 07:19 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

معالم روما السياحية تستغيث من الإهمال و"القمامة"
العرب اليوم - معالم روما السياحية تستغيث من الإهمال و"القمامة"

GMT 07:23 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

اقتراح ببناء "سقف زجاجي" في كاتدرائية نوتردام في باريس
العرب اليوم - اقتراح ببناء "سقف زجاجي" في كاتدرائية نوتردام في باريس

GMT 07:58 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

الظهور الأخير لـ"جو بايدن" يكشف عمليات التجميل التي خضع لها
العرب اليوم - الظهور الأخير لـ"جو بايدن" يكشف عمليات التجميل التي خضع لها

GMT 09:20 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

الدفاع والمدعين يُطالبون بمحاكمة سرِّية للمخرج الأميركي واينشتاين
العرب اليوم - الدفاع والمدعين يُطالبون بمحاكمة سرِّية للمخرج الأميركي واينشتاين

GMT 06:24 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

عبايات رمضانية استوحيها مِن المدونة الكويتية سندس القطان
العرب اليوم - عبايات رمضانية استوحيها مِن المدونة الكويتية سندس القطان

GMT 15:11 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

مسافر يتسبب في حالة من الذعر وسط ركاب طائرة
العرب اليوم - مسافر يتسبب في حالة من الذعر وسط ركاب طائرة

GMT 06:12 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

مهندس معماري نمساوي يُحدد الفترة اللازمة لإعادة إعمار نوتردام
العرب اليوم - مهندس معماري نمساوي يُحدد الفترة اللازمة لإعادة إعمار نوتردام

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 19:40 2019 الإثنين ,25 آذار/ مارس

"ناسا" تبحث عن متطوعين لمدة 60 يومًا مقابل 14 ألف جنيه إسترليني
العرب اليوم - "ناسا" تبحث عن متطوعين لمدة 60 يومًا مقابل 14 ألف جنيه إسترليني

GMT 22:44 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

تعرف على مميزات وعيوب "رينو سانديرو ستيب واي" موديل 2018
العرب اليوم - تعرف على مميزات وعيوب "رينو سانديرو ستيب واي" موديل 2018

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 07:22 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

صور لأجمل 6 موديلات كوش أفراح من موقع التواصل إنستغرام
العرب اليوم - صور لأجمل 6 موديلات كوش أفراح من موقع التواصل إنستغرام

GMT 07:04 2019 الخميس ,14 آذار/ مارس

أفضل 10 مُدن مِن حيث جودة الحياة في العالم لعام 2019
العرب اليوم - أفضل 10 مُدن مِن حيث جودة الحياة في العالم لعام 2019

GMT 02:19 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

سفيرة الهند تفتتح مطعم ماسالا في فندق جراند ميلينيوم عمان
العرب اليوم - سفيرة الهند تفتتح مطعم ماسالا في فندق جراند ميلينيوم عمان

GMT 03:18 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "هولدن" تطرح سيارتها العائلية الجديدة بقيمة 90 ألف دولار
العرب اليوم - شركة "هولدن" تطرح سيارتها العائلية الجديدة بقيمة 90 ألف دولار

GMT 06:54 2015 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

العثور على فراشة صغيرة براقة تعيش فقط في جبال الألب الإيطالية
العرب اليوم - العثور على فراشة صغيرة براقة تعيش فقط في جبال الألب الإيطالية

GMT 03:11 2016 الأحد ,10 إبريل / نيسان

خبيرة العلاقات الجنسية سمانثا ايفانز تكشف أنَّ العلاقة الجنسية تصبح أفضل مع تقدم العمر
العرب اليوم - خبيرة العلاقات الجنسية سمانثا ايفانز تكشف أنَّ العلاقة الجنسية تصبح أفضل مع تقدم العمر

GMT 15:15 2014 السبت ,21 حزيران / يونيو

اللبن الرائب و الموز للسيطرة على ضغط الدم دون أدوية
العرب اليوم - اللبن الرائب و الموز للسيطرة على ضغط الدم دون أدوية

GMT 18:33 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

مراقب حافلات يتعرض لاعتداء وحشي في فاس
العرب اليوم - مراقب حافلات يتعرض لاعتداء وحشي في فاس

GMT 01:55 2015 الإثنين ,16 شباط / فبراير

300 متسابق في أول سباق للدراجات الهوائية في حتا
العرب اليوم - 300 متسابق في أول سباق للدراجات الهوائية في حتا

GMT 23:04 2016 الأحد ,10 تموز / يوليو

برج إيفل يُضاء بألوان علم البرتغال بعد الفوز ببطولة يورو 2016 على حساب فرنسا
العرب اليوم - برج إيفل يُضاء بألوان علم البرتغال بعد الفوز ببطولة يورو 2016 على حساب فرنسا

GMT 14:54 2013 الجمعة ,19 إبريل / نيسان

مطعم "السنبوك" للمأكولات البحرية
العرب اليوم - مطعم "السنبوك" للمأكولات البحرية

GMT 20:43 2014 السبت ,02 آب / أغسطس

إنقاذ حوت جنح على الشاطئ في محافظة ظفار العمانية
العرب اليوم - إنقاذ حوت جنح على الشاطئ في محافظة ظفار العمانية

GMT 18:33 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطس

انتشار صورة قديمة للفنانة غادة عبد الرازق على مواقع التواصل
العرب اليوم - انتشار صورة قديمة للفنانة غادة عبد الرازق على مواقع التواصل

GMT 23:48 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيو

الأمم المتحدة تسعى لخفض التلوث مع انخفاض معدل إعادة التدوير
العرب اليوم - الأمم المتحدة تسعى لخفض التلوث مع انخفاض معدل إعادة التدوير
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab