بلقيس تصدم الجميع بتغير شكلها بالكامل

احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بطريقتها المجنونة والطريفة مع متابعيها على تطبيق سناب شات بمناسبة كذبة الاول من نيسان (ابريل)،

واختارت بلقيس فيلتر الوجه الشبيه بالضفدعة مع اسنان متكسرة، ولم تتمكن من كبح نفسها ومنع نفسها من الضحك بشكل هستيري بسبب شكلها المتغير في الفيلتر.

وتحدثت بلقيس طوال ذلك الوقت عن الايجابية وقالت "بمناسبة بداية شهر ابريل حافظوا على الطاقة الايجابية، وهي تضحك من شكلها بالفيلتر وتقول" كثير بضحك".