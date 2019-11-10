وفاة الشقيق الأكبر للفنان فاروق الفيشاوي

رحل صباح اليوم الأحد 10 نوفمبر، الشقيق الأكبر للفنان فاروق الفيشاوي، أعلنت الخبر ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، وكتبت عبر حسابها على Facebook: "عم زوجي الكبير في ذمه الله ..الفاتحه علي روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي"، ولم تكشف عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.