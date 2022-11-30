وفاة المغني الأميركي جيك فلينت بعد زفافه بساعات

توفي منذ قليل؛ المغني وعازف الجيتار الأمريكي جيك فلينت بولاية أوكلاهوما عن عمر ناهز الـ 37 عامًا، وذلك حسبما أعلنت مديرته بريندا كلاين، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقالت جيك فلينت: بقلب مكسور وفي حزن عميق.. يجب أن أعلن وفاة جيك فلينت بشكل مأساوي، مشيرة إلى أنها كانت على وشك الشروع في بعض الأعمال معًا قبل خسارته، حيث توفي بعد إقامة حفل زفافه بساعات.