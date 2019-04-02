معجبو شيرين ينقلبون عليها بسبب ملابسها الكاشفة

نشرت صفحة خاصة بمعجبي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها وزوجها الفنان حسام حبيب وصديقة.

ولفتت الفنانة الأنظار بارتدائها ملابس باللون الزهري كاشفة عند منطقتي البطن والفخذين.

وعلى الإثر وجهت إليها الكثير من الانتقادات حيث تساءل المتابعون عن سبب ارتدائها مثل هذه الملابس مؤخراً.

وجاء في التعليقات: "شيرين مش جميلة في الصورة هذه. لو مقطعتش شعرها كان أحسن" و"إيه يا شيرين في أحسن من كدا لبس!" و"إيه القرف الي انتي لبساه دا يا شيرين؟ أنا متعودتش أشوفك كدة بجد متضايق" و"لو بس تستر حالها شوي مالها كل مره ابتتشلح أكثر من قبل؟".

ويذكر أن الفنانة أحدثت موجة من الجدل في وقت سابق بسبب الإطلالة التي اعتمدتها خلال ظهورها في حفل أحيته ضمن فعاليات القرية العالمية في إمارة دبي. فقد ارتدت كنزة سوداء من الدانتيل المخرّم من دون بطانة.