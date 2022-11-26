وفاة المنتج السينمائي وجيه الليثي

رحل منذ قليل المنتج السينمائي وجيه الليثي وهو عم الإعلامي عمرو الليثي ونشر عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المنتج وجيه الليثي وستقام صلاة الجنازه عقب صلاه العصر من مسجد مصطفى محمود والعزاء غدا في الحامدية الشاذلية".