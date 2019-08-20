نانسي عجرم تنفي شائعة مرضها المفاجئ بطريقة ذكية

فوجئت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بانتشار خبر مرضها بشكل مفاجئ عبر مواقع السوشيال ميديا، مما دفعها للرد بشكل فوري، وذلك من خلال حسابها عبر "انستغرام".

ولم تعلق نانسي عجرم على الأمر بشكل صريح ومباشر، وإنما طمأنت جمهورها على وضعها الصحي بنشرها صورة عبر "ستوري انستغرام" برفقة والدتها لكي تثبت أنها بخير بعد أن انتشرت تقارير أنها أصيبت في حادث مروري، كما قامت بالإعلان عن موعد حفلها المقبل في سلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، لتثبت من جديد عدم صحة شائعة مرضها.

وكانت النجمة اللبنانية قد عادت للعمل بفعالية بعد عطلة قصيرة استغرقت بضعة أسابيع انشغلت خلالها برعاية طفلتها الثالثة ليا، حيث قامت بإطلاق بعض الأغنيات الفردية، وظهرت في إعلانات تليفزيونية، إلى جانب إحيائها عدد من الحفلات الناجحة، كان آخرها حفلها في مهرجان جرش، بالإضافة لحفلها في السعودية ضمن سلسلة حفلات جدة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، فضلًا عن حفل ثالث أحيته الشهر الماضي في قبرص.