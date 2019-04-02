أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بعد خلاف دام لسنوات

بعد خلاف دام لأكثر من 7 سنوات، عادت المياه الى مجاريها بين الفنانة السوريّة أصالة وشقيقتها ريم التي انتقلت للاقامة معها في مصر، وتحرص دائماً على التواجد مع اسرتها في كل المناسبات العائلية.

وعبرت اصالة عن سعادتها بشقيقتها واحتفلت على بميلادها بأجواء مميزة مليئة بالسعادة والحب، نقلها شقيقها أنس عبر صفحته على تطبيق انستغرام.