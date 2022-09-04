وفاة الفنان والموسيقي المغربي فتح الله المغاري

توفي الفنان الموسيقي المغربي فتح الله المغاري، عن عمر ناهز 82 سنة، بعد تعرضه إلى أزمة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري في الرباط. ويعتبر الراحل من أبرز نجوم الأغنية المغربية، ومن بين أشهر كتاب الكلمات الذين تركوا بصماتهم في ذاكرة الموسيقى بالمغرب. وبدأ المشوار الغنائي للمغاري بأغنية "كاس البلار"، لتتوالى