مي عز الدين وبيومي فؤاد يحصدان جوائز الدير جيست 2018

حصد عدد من الفنانين على جوائز مهرجان "الدير جيست" عام 2018 حيث حصلت الفنانة مي عز الدين على جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل "رسايل" الذي عرض في رمضان الماضي وحصل الفنان بيومي فؤاد على جائزة أفضل برنامج كوميدي بيومي أفندي .

جائزة ""الدير جيست" هي جائزة تمنح للفنان أو المبدع بناءا على أستفتاء الجمهور وسيتم إقامة حفل توزيع الجوائز في الشهر القادم في حضور أعلامي وفني كبير