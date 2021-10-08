الفنان الكويتي عبد الله التركماني يتعرّض لحادث مروري

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر تعرض الفنان الكويتي عبدالله التركماني لحادث مروري عبر حسابها بموقع الإنستجرام. وظهر التركماني ملطخاً بالدماء في صورة له من أحد المستشفيات مصحوبة بتعليق: "الحمد لله.. نزلت الصورة ليطمئن جمهور الفنان وكل من شاهده لحظة وقوع الحادث في الشارع وساعدوه وما قصروا معه نهائياً". وكتبت العيدان أسفل الصورة مطمأنه جمهور ومحبي التركماني " تعرض الفنان المحترم عبد الله التركماني لحادث مروري قدر الله ومشاء فعل.. الله يقومك بالسلامة بوعبد الحميد، ويحفظك ويشفيك ويرجعك لبيتك سالم لزوجتك وأولادك وأهلك يا راقي يامحترم ياطيب دعواتكم له".