وفاة زوجة النجم اللبناني الراحل وديع الصافي

أعلنت الفنانة مادلين مطر وفاة زوجة الفنان اللبناني الكبير الراحل وديع الصافي، حيث حرصت علي تقديم العزاء لأبنائه عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت :"اتقدم من الزميلين انطوان وجورج الصافي اولاد العملاق صخرة لبنان وديع الصافي ..باصدق التعازي لخسارتهما والدتهما .. رحمها الله .. ".

مادلين طبر

ويحمل المطرب وديع الصافى 3 جنسيات وهى المصرية والفرنسية والبرازيلية إلى جانب جنسيته اللبنانية، كما شارك فى أكثر من فيلم سينمائى من بينها "الخمسة جنيه" و"موّال" و"نار الشوق" مع صباح فى عام 1973، له العديد من الأغانى التى يعشقها المصريون ومنها (عظيمة يا مصر) و(يا دار يا دار) و(على رمش عيونها)).

ومن ناحية أخرى انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر" الذى يعرض حاليا على قناة CBC بطولة ماجد المصرى ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغنى.

وفي سياق متصل تواصل مادلين تقديم برنامجها "حلوة يا دنيا " يومى الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساء، حيث قدمت خلاله باقة متنوعة من الفقرات الاجتماعية والفنية والخاصة بالمرأة والأسرة المصرية.

كانت الفنانة مادلين طبر، قد أعلنت خلال برنامجها الذى تقدمه على إحدة القنوات الفضائية، ‏شفاء شقيقها كميل رامز الطبر الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس ‏كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده.‏