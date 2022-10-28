أنهى مكتب عمدة مقاطعة سانتا الأمريكية تحقيقه في حادث إطلاق النار الذي وقع أثناء تصوير فيلم "راست" للممثل أليك بالدوين، والذي أسفر عن مقتل المصورة غالينا هاتشينز وقالت هيذر بروير، المتحدثة باسم المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو، كارماك ألتويس، في بيان: "ستبدأ محامية المقاطعة وفريقها من المحققين والمدعين العامين الآن في مراجعة شاملة للمعلومات والأدلة لاتخاذ قرار مدروس وفي الوقت المناسب حول ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات"، مضيفة: "كما هو الحال مع جميع القضايا التي يتعامل معها المدعي العام، سيكون تركيزه على الحفاظ على نزاهة العملية، وإنفاذ قوانين الولاية، والسعي لتحقيق العدالة".