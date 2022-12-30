رحيل المؤلف الموسيقي الروسي البارز أدوارد أرتيمييف

عن عمر يناهز 86 عاما، توفي المؤلف الموسيقي الروسي والسوفيتي الشهير إدوارد أرتيمييف. وكان الموسيقي الأسطوري نقل قبل وفاته إلى غرفة العناية المركّزة بسبب مشاكل ظهرت أثناء علاج التهاب رئوي جرثومي.إدوارد أرتيمييف هو مؤسس مدرسة الموسيقى الإلكترونية في الاتحاد السوفيتي ومؤلف الموسيقى التصويرية لأكثر من 150 فيلما. وقد أطلق الجمهور على أبداعه اسم "الموسيقى الفضائية".