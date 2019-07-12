وفاة الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله بعد صراع مع المرض

توفي الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون.

وكتب زايدة عبر حسابه قائلا: "ببالغ الحزن تنعي مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان شرم الشيخ السينمائي وفاة الناقد السينمائي الكبير الأستاذ يوسف شريف رزق الله".

كانت أرملة الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أعلنت، الأربعاء الماضي، استقرار حالته الصحية لزوجها، عقب دخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفشل كلوي.