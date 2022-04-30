أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة البحرينية سودابة خليفة عبر موقع " انستغرام"، عن وفاة والدتها ونشرت صفحة الفنانة سودابة خليفة .. نعي كتب من خلاله " ﴿إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ..انتقلت إلى رحمة الله تعالى جارية محمد نصر اللهآل عسكري..أم كل من سهيلة خليفه سودابه خليفة ومهناز خليفه وحرصت الفنانة شذى سبت على مواساة ونعي صديقتها صديقتها الفنانة البحرينية سودابة خليفة في وفاة والدتها ونشرت شذى سبت، نعي عبر صفحتها الرسمية على موقع " انستغرام"، وكتبت قائلة .." إن لله وانا اليه راجعون ..وفاة والدة الفنانة البحرينية سودابة خليفة "وتوالت تعليقات المتابعين الذين حرصوا أيضا على تقديم العزاء للفنانة البحرينية سودابة خليفة في وفاة والدتها بمجموعة من التعليقات التي دعت لوالدتها بالرحمة ، وأخرى دعت لسودابة بالصبر .