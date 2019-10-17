انطلق موسم الرياض 2019 بفعاليات من "نسج الخيال"، حيث يستمر من الفترة الممتدة من 11 أكتوبر إلى غاية 15 ديسمبر.

ويعد موسم الرياض، الذي أطلق تحت شعار "تخيل!"، أكبر موسم سياحي ترفيهي في السعودية، وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها، حسب تعليق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في حملة دعائية مصورة بالفيديو.

ويستهدف موسم الرياض كافة الزوار دون استثناء، حيث يرحب بعشاق الفنون والموسيقى والثقافة والرياضة بكل أنواعها، فضلا عن المهتمين بالمعالم التراثية والتاريخية، والمهتمين بالتسوق.