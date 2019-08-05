تفاصيل ضبط وإحضار صافيناز بعد واقعة رقصة الشاطئ

تواجه الراقصة صافيناز اتهاماً خطيراً وهو التحريض على الفسق، وذلك بعد أن حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية محضراً ضدها بعد تداول مقطع لها من الساحل الشمالي.

حدثت الواقعة، عندما انتشر بشكل واسع فيديو لصافيناز من الساحل الشمالي، تطل فيه وهي تؤدي وصلتها الراقصة بمشاركته فتاة ترتدي ملابس البحر، ليتم تحرير محضر ضدها يتهمها بالتحريض على الفسق. وفي هذا السياق، قال علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، أن جهاز الرقابة حرر محضراً بعد معرفة ما فعلته صافيناز في الساحل الشمالي. وأضاف علي الشريعي أن الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أصدر تعليماته لسيف العجيزي مدير عام الجهاز لتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملاً من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل الشمالي، بحسب تصريحه للوطن.

كما كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن تنتظر قرار النيابة العامة في محضر اتهام صافيناز بالتحريض على الفسق، وأنه فور صدور قرار باستدعائها أو ضبطها واحضارها من أجل الاستماع إلى أقوالها فيما نسب إليها، سوف يتم ضبطها في حالة عدم قدومها بنفسها أولاً للإدلاء بأقوالها. وأضاف المصدر أن صافينار تم إبلاغها بالمحضر المقدم ضدها، وعلى إثره ينتظر قرار النيابة العامة فيه، مرجحاً أن التحقيق سوف يتم في مكان تحرير المحضر وهو نيابات القاهرة، بحسب موقع الوطن. وحتى الآن لم تعلق صافيناز على المحضر المحرر ضدها واتهامها بالتحريض على الفسق.