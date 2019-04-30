شريف مدكور يصر على اجراء نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية
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شريف مدكور يصر على اجراء نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية

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العرب اليوم - شريف مدكور يصر على اجراء نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية

المذيع المصري شريف مدكور
القاهرة - العرب اليوم

اعتمد الإعلامي شريف مدكور على نيولوك قبل خضوعه لعمليته الجراحية لاستئصال الورم في القولون، المقرر إجرائها أول أسبوع من شهر رمضان.

شريف مدكور خرج على محبيه بفيديو يكشف فيه عن إصراره على الحصول على نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية، فحرص على قص شعره حتى لا يشغله وقت الجراحة وفترة النقاهة التي تعقبها فلا يكون في حاجة لقص شعره بعد وقت قصير.

وبدا على شريف مدكور التفاؤل والبهجة كعادته، محاولاً أن يطمئن كل محبيه عن وضعه الصحي، وأن يؤكد لهم أن مرض السرطان مثل أي مرض يمكن قهره والانتصار عليه.وكانت شريف مدكور صدم الجميع بإعلانه إصابته بورم في القولون، وإنه سوف يخضع لعملية من أجل استئصاله الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الطبيب أخبره أن المرض لديه منذ حوالي عام ونصف، ولكن أعراضه لم تظهر حينها.

وقال شريف مدكور من خلال برنامج "الحكاية" أنه ذهب إلى الطبيب بسبب معاناته من وجود نزيف، لتأتي نتيجة الفحوصات الطبية بأن لديه يعاني من سرطان القولون.

حرص شريف مدكور على شكر كل محبيه من الأهل والأصدقاء والجمهور، الذين حرصوا على التواصل معه والدعاء له بالشفاء العاجل.

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شريف مدكور يصر على اجراء نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية شريف مدكور يصر على اجراء نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية



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شريف مدكور يصر على اجراء نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية شريف مدكور يصر على اجراء نيولوك قبل خضوعه للعملية الجراحية



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