وفاة النجم العالمي ديفيد روبنسون بعمر الـ50 بشكل مفاجىء

توفي النجم "ديفيد روبنسون"، الذي لعب دور البطولة في Dog The Bounty Hunter، بشكل مفاجىء بين ذراعي زوجته، في سن الخمسين أثناء إجراء مكالمة هاتفية، بعد مزاعم تناولتها وسائل الإعلام، إصابته بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وقد أكدت زوجته "بروك روبنسون" أن "ديفيد" توفي في منزلهما في كاليفورنيا يوم الأربعاء، 30 نوفمبر عبر بيان على فيس بوك، جاء فيه: "كان ديفيد بصحة جيدة وكان في مكالمة عمل في غرفة الطعام في المنزل عندما توفي. أجريت محاولة لإنقاذه وتم استدعاء المسعفين. مات ديفيد بين ذراعي".

وبينما زعمت التقارير أن "ديفيد"، بدا أنه أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، إلا أن "بروك" انتقدت تلك الادعاءات قائلة: "تم بالفعل استبعاد شائعات النوبة القلبية والسكتة الدماغية". وتابعت "بروك"- التي تزوجت "ديفيد" في مايو: "نسأل مرة أخرى عن الوقت والمساحة للحزن على الزوج والأب والأخ والصديق الذي فُقد".