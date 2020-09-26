وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما

توفى الفنان المنتصر بالله، منذ قليل، في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما.وكان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.

المنتصر بالله كان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التي يقدمها.