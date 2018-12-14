شاب يرفض تقبيل فيفي عبده على الهواء

حلّت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في برنامج "هنا الكويت"، المُذاع عبر فضائية "سكوب".

وعرضت السعيد جزء من مسرحية شاركت في عرضها فيفي عبده في الكويت، ويظهر مشهد لها ومعها طفل يغني لها ثم يقبل كتفها، وبينما تشاهد الفنانة المصرية هذه المشاهد دخل شاب كبير يغني نفس الأغنية، لتفاجأ بأنه الطفل "علي" الذي كان معها في المسرحية ولم تعرفه لتغير شكله.

وطلبت فيفي عبده من الشاب أن يُقبلها كما كان يفعل في المشهد "تعالى يا علي كمل كنت بتعمل ايه" ليرد عليها الشاب قائلًا: "لا مينفعش نكمل دلوقتي مينفعش على الهوا".