هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج بسبب جرأة فستانها

تلافت النجمة هيفاء وهبي موقفًا محرجًا في حفل زفاف خاص أحيته مساء يوم الجمعة في فندق "فور سيزونز" في القاهرة، حيث أشعل الأجواء بغنائها وحضورها الساحر وأناقتها الأنثوية الدائمة.

وتألقت الفنانة اللبنانية في زفاف "يوسف وفرح"، بفستان زيتي جريء من توقيع شربل زوي، وتميّز بظهر مكشوف، وتعاكس نصفيه بكم واحد وانسداله على ساق واحدة، والتبادل في الألوان بين الذهبي والزيتي في الجزء العلوي، ولكن خلال تقديمها باقة مميزة من أغانيها التي رقصت على أنغامها، كاد الفستان في جزئه السفلي أن يميل بالكامل إلى جهة واحدة، ما دفع بسرعة بديهتها وعفويتها إلى وضع يدها مباشرة عليه وتثبيته.