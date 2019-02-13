ابنة هيفاء وهبي تكشف أسرارًا عن حياتها الشخصية

كشفت زينب فيّاض ابنة هيفاء وهبي ,عن الشخص الذي تولّى تربيتها ورعايتها في غياب والدتها التي حصلت على الطلاق من والدها منذ سنوات عدة . وتحدثت فياض عن بعض الجوانب من حياتها الخاصة للمرة الأولى، حيث ردت بصراحة على أسئلة متابعيها من خلال خاصية “ستوري إنستغرام”، حيث قالت إن طفولتها كانت سعيدة بفضل والدها.

وقالت ابنة هيفاء وهبي: ربنا أكبر من أكبر همومنا, بابا أكيد والأهم أمي اللي ربتني "عمتي " كانت أم وأخت وصديقة وكل شيء بحياتي ولولاها أنا أكيد اليوم ما كنت قدرت أعطي بناتي كل هذا الاهتمام والحب والحنان”. و أكدت الشابة اللبنانية أن سر السعادة يكمن في البساطة والقناعة وإلا سيعيش الإنسان بتعاسة حتى لو ملك الدنيا وما فيها، حيث أعلنت أيضًا أن عمرها 25 عامًا ونفت بشدة شائعة طلاقها.