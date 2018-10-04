الفنانة المغربية ابتسام تسكت تنفي تعرُّضها لحادث سير

نفت الفنانة المغربية ابتسام تسكت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ,تعرّضها لحادث سير,مؤكّدة أن كل ماتم نشره على وسائل التواصل شائعات لا أساس لها من الصحة.

و نشرت رسالة لجمهورها أكّدت فيها أنها بخير والخبر مجرّد شائعة ليس أكثر، كما وجّهت الشكر لكل من قام بالسؤال عنها والاطمئنان عليها من عائلتها ومحبيها في كل مكان، مؤكدة كذب الموقع الذي قام بنشر خبر تعرّضها لحادث.