الفنانة المغربية ابتسام تسكت تنفي تعرُّضها لحادث سير

نفت الفنانة المغربية ابتسام تسكت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ,تعرّضها لحادث سير,مؤكّدة أن كل ماتم نشره على وسائل التواصل شائعات لا أساس لها من الصحة.
و نشرت رسالة لجمهورها أكّدت فيها أنها بخير والخبر مجرّد شائعة ليس أكثر، كما وجّهت الشكر لكل من قام بالسؤال عنها والاطمئنان عليها من عائلتها ومحبيها في كل مكان، مؤكدة كذب الموقع الذي قام بنشر خبر تعرّضها لحادث.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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