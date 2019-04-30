أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحدث الفنان أحمد سعد ضجة بتصريحه الناري، الذي اعتبره الكثيرون رسالة واضحة لزوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

أحمد سعد ظهر في برومو برنامج "شيخ الحارة" وهو يبدي رأيه في الزوجة التي تفشى أسرار حياتها الزوجية للعلن بعد انتهاء زيجتها، وقال: "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام".

وعلى الفور ربط البعض بين تصريح أحمد سعد وعلاقته المضطربة مع زوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب، فالاثنتين خرجتا بمجموعة تصريحات علنية فور انتهاء زيجاتهما.

ويبدو أن الضجة الكبيرة التي أحدثها تصريح أحمد سعد الناري، ضد ريم البارودي وسمية الخشاب دفعه لتوضيح موقفه، مؤكداً أن حديثه واضحاً للجميع فهو تحدث عن أي سيدة تتحدث عن زوجها السابق ولم يذكر أي أسماء، بحسب تصريحه للوطنكما أضاف أحمد سعد إلى تصريحه: "الناس عارفة إن ريم وسمية طلعوا اتكلموا عليا عشان كده ربطوا الحوار ببعضه".

ومن المعروف أن علاقة أحمد سعد متوترة للغاية مع زوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب، فالأولى فور زواجه من سمية خرجت بتصريحات نارية عدة ضده كشفت من خلالها عن سوء معاملته لها خلال فترة الزواج، وكيف أنها ساندته في حياته وتخلى عنها في النهاية.

أما سمية الخشاب فبعد إعلان طلاقها من أحمد سعد، تصدرت العديد من أغلفة المجلات إلى جانب لقاءات تليفزيونية، كشفت من خلالهم عن أسرار عدة تخص حياتها مع طليقها وسبب انفصالهما المفاجئ.

الجدير بالذكر أن برنامج "شيخ الحارة" للمذيعة بسمة وهبة، سوف يعرض على شاشة القاهرة والناس للعام الثالث على التوالي.

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