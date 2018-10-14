أسرة غنوة تخفي خبر وفاتها عن طفلها وتتهرب من أسئلته المتكررة

أكّد بعض المُقربين من الفنانة الراحلة غنوة محمد علي سليمان، شقيقة النجمة أنغام، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طفلها "ياسين" لا يعلم حتى الآن بخبر وفاة والدته، موضحين أن أسرة الفقيدة اتفقوا على إخفاء الخبر عنه لصغر سنه.

وعند سؤال الطفل المتكرر عن والدته، قالت له جدته أنها سافرت إلى إحدى الدول من أجل تصوير عمل فني، وأوضحت له أن السفر سوف يستغرق وقتاً طويلاً.

وكشفت تقارير صحافية أن غنوة ظلت تتساءل قبل وفاتها بساعات عن ابنها ياسين، غير مدركة ما حدث لها من كثرة إصاباتها بسبب الحادث الأليم الذي راحت ضحيته.