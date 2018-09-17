قارب المطرب سامو زين على الانتهاء من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "الأسطوانة المشروخة" الذى من المقرر ان يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويصور سامو، مشاهد الفيديو كليب فى برلين ويتعاون فيه مع المخرج إسماعيل الأبرص، وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل.
يذكر أن هذه الاغنية ضمن ألبوم بعنوان "لو عمر يرجع" الذى يضم 8 أغاني من ضمنهم "أول ما بتبتسملي"، و"الزير"، و"حب أحلى سنين"، و"هو ده حبيبي".
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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