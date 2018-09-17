قارب المطرب سامو زين على الانتهاء من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "الأسطوانة المشروخة" الذى من المقرر ان يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويصور سامو، مشاهد الفيديو كليب فى برلين ويتعاون فيه مع المخرج إسماعيل الأبرص، وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل.

يذكر أن هذه الاغنية ضمن ألبوم بعنوان "لو عمر يرجع" الذى يضم 8 أغاني من ضمنهم "أول ما بتبتسملي"، و"الزير"، و"حب أحلى سنين"، و"هو ده حبيبي".