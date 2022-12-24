إدانة مغنى الراب تورى لينز بإطلاق النار على ميغن ذى ستاليون

دانت محكمة في لوس أنجلوس، مغني الراب الكندي توري لينز بإطلاق النار على قدمي المغنية ميغن ذي ستاليون، خلال مشادة بينهما عام 2020 بعد تناول كميات كبيرة من الكحول في إحدى السهرات في هوليوود.

وخلال المحاكمة التي دارت بين الحبيبين السابقين، روت المغنية الأمريكية أن مغني الراب أطلق النار في اتجاهها قائلا لها: “أرقصي أيتها الساقطة”.