وفاة تيري هال المغني الرئيسي فى فريق ذا سبيشالز البريطاني عن عمر 63عاما

توفي البريطاني تيري هول المغني الرئيسي في فرقة (The Specials) اليوم الثلاثاء عن 63 عاما.. وكتبت مجموعة سكا – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ببالغ الحزن نعلن وفاة تيري صديقتنا الجميلة وشقيقنا وأحد أفضل المطربين وكتاب الأغاني وكتاب الأغاني التي أنتجتها هذه الدولة على الإطلاق ، بعد فترة وجيزة من مرض العصر “.