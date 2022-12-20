وفاة تيري هال المغني الرئيسي فى فريق ذا سبيشالز البريطاني عن عمر 63عاما
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وفاة تيري هال المغني الرئيسي فى فريق ذا سبيشالز البريطاني عن عمر 63عاما

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العرب اليوم - وفاة تيري هال المغني الرئيسي فى فريق ذا سبيشالز البريطاني عن عمر 63عاما

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لندن ـ العرب اليوم

توفي البريطاني تيري هول المغني الرئيسي في فرقة (The Specials) اليوم الثلاثاء عن 63 عاما.. وكتبت مجموعة سكا – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ببالغ الحزن نعلن وفاة تيري صديقتنا الجميلة وشقيقنا وأحد أفضل المطربين وكتاب الأغاني وكتاب الأغاني التي أنتجتها هذه الدولة على الإطلاق ، بعد فترة وجيزة من مرض العصر “.

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وفاة تيري هال المغني الرئيسي فى فريق ذا سبيشالز البريطاني عن عمر 63عاما وفاة تيري هال المغني الرئيسي فى فريق ذا سبيشالز البريطاني عن عمر 63عاما



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