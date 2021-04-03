وفاة الفنان اللبنانى إدوارد الهاشم عن عمر يناهز 88 عاما

أعلنت أسرة الفنان اللبنانى إدوارد الهاشم، رحيله عن عمر يناهز 88 عاما وذلك بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية. وقررت أسرة الفنان الراحل أن تشيع الجثمان بعد عصر اليوم من داخل كنيسة القديس فوقا الرعائية - غادير- جونيه بدولة لبنان.

وحددت أسرة الراحل أن يكون العزاء مقتصرا على دفنه مع ارسال بعض البرقيات الخاصة بالتعازى. ومن أهم الأعمال التى قدمها ادوراد الهاشم "لونا"، و"كراميل"، و"بين بيروت ودبي"، و"كيندا"، و"الينابيع".